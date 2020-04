Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Stuttgart: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehrs

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hat ein 29-jähriger Autofahrer am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart Polizeibeamte und ander Verkehrsteilnehmer gefährdet. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion hatte den Verkehr aufgrund eines auf der Fahrbahn liegenden Tierkadavers bis zum Stillstand abgebremst. Nachdem die Fahrzeuglebker auf der rechten und mittleren Spur angehalten hatten, scherte der 29-Jährige mit seinem Auto nach links aus und gab Gas. Ein Polizeibeamter, der sich auf dem linken Fahrstreifen befand, nusste sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Die Streifenbesatzung nahm sofort die Verfolgung des flüchtenden 29-Jährigen auf, überholte ihn und wollte ihn durch entsprechende Haltezeichen zum Anhalten bewegen. Er versuchte daraufhin, das Polizeifahrzeug durch mehrfachen Fahrstreifenwechsel zu überholen, konnte aber schließlich an der Autobahnausfahrt Leonberg-West gestoppt werden. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 29-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

