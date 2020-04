Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt über Osterfeiertage 3 mit Haftbefehl gesuchte Personen von den Staatsanwaltschaften Aachen und Düsseldorf fest

Aachen - Mützenich (ots)

Die Bundespolizei hat am Osterwochenende 3 Personen festgenommen, die mit Haftbefehl von den Staatsanwaltschaften Aachen und Düsseldorf gesucht wurden.

Ein 46-jähriger Deutscher hatte sich seinem Strafantritt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nicht gestellt. Deswegen hatte ihn die Staatsanwaltschaft Aachen zur Festnahme ausgeschrieben. Wegen der genannten Straftaten hat er eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten noch ausstehen. Er war am Ostersonntag am ehemaligen Grenzübergang in Mützenich aus Belgien eingereist, als er von den Beamten kontrolliert wurde. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Des Weiteren fand man noch kleinere Mengen an Betäubungsmitteln bei dem 46-Jährigen. Er konnte schnell überwältigt werden und das aufgefundene Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Im Anschluss ging es in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen, von wo er in die zuständige Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Aus den Niederlanden reiste am Ostersamstag ein 29-jähriger Rumäne am ehemaligen Grenzübergang in Aachen-Vetschau ein. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Diebstahls gesucht und muss jetzt eine 8-monatige Haftstrafe absitzen. Der 29-Jährige wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Einem 64-jährigen Griechen blieb über die Osterfeiertage die Haft erspart. Er wurde mit Strafvollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Da er die Geldstrafe in Höhe von über 2500,- Euro zahlen konnte, blieb er auf freien Fuß und konnte seine Reise fortsetzen.

