Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Sturz mit Elektroroller - Fahrer alkoholisiert

Gevelsberg (ots)

Am 23.04. gegen 22:30 Uhr beabsichtigte ein 48-jähriger Gevelsberger, mit seinem Elektroroller von einem Grundstück am Kartenberg auf die Fahrbahn zu fahren. Nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte er noch auf dem Grundstück zu Boden. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen wurde.

