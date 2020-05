Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Erdaushub mit Bauschutt in der Natur abgekippt - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen 15. und 28.05.2020 hat ein bislang unbekannter Täter größere Mengen an Erdaushub, durchsetzt mit Bauschutt, an zwei Wegen wild abgelagert. Die Ablagerungen wurden am Lußhardthof an der L 546 zwischen St. Leon-Rot und Reilingen sowie auf dem Verbindungsweg vom Kreuzweg zur Minigolfanlage. Die Gemeinde wurde unterrichtet, die weiteren Ermittlungen führt der örtliche Polizeiposten. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06227/881600 beim Polizeiposten St. Leon-Rot zu melden.

