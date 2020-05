Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Nach Farbschmiererei Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Nachdem ein Zeuge auf eine frische Farbschmiererei in der Unterführung der Angelstraße aufmerksam wurde, meldete er dies der Polizei. Vor Ort stellten die Beamte fest, dass ein bislang unbekannter "Schmierfink" eine Polizei verunglimpfende Zeichnung auf eine weiß überstrichene Wand gesprayt hat. Die 1,5m auf 0,5 m große Zeichnung wurde den ersten Ermittlungen nach am Wochenende vom 23.05. bis 24.05.2020 angebracht. Der Schaden durch die entstandenen Kosten der Beseitigung ist bislang nicht bekannt. Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 833970 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell