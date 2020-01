Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Fremdenfeindlicher Zwischenfall an Silvester

Meppen (ots)

In der Silvesternacht ist es an der Haselünner Straße zu einem fremdenfeindlichen Vorfall gekommen. Ein 29-jähriger Mann aus Meppen hatte gegen kurz nach 2.30 Uhr das Grundstück einer dort lebenden, tütkischstämmigen Familie betreten. Er stellte sich vor die Haustür, öffnete seine Hose und wollte dort urinieren. Der Hauseigentümer wurde auf das Vorhaben des Mannes aufmerksam und sprach diesen an. Der 29-Jährige drehte sich um, ging einige Meter davon und urinierte in die Hecke des Grundstücks. Zeitgleich beschimpfte er den Hauseigentümer und hob die rechte Hand zum sogenannten "Hitlergruß". Die nur wenige Minuten später eintreffenden Polizeibeamten stellten den Mann noch in Tatortnähe und nahmen dessen Personalien auf. Die Bekleidung und das Verhalten des 29-Jährigen lassen auf eine Zugehörigkeit zur rechten Szene schließen. Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen des Vorfalles. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

