Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Versuchter Handtaschendiebstahl an der Waldstraße

Lingen (ots)

Am Montagmorgen ist es an der Waldstraße zu einem veruchten Handtaschendiebstahl gekommen. Gegen kurz nach 7 Uhr war eine 25-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Radweg in Richtung Raffinerie unterwegs. Etwa in Höhe der Sparkasse wurde sie von einem Radfahrer überholt. Der Mann ergriff die im Fahrradkorb liegenden Handtasche, wobei die beiden Fahrräder nebeneinander zum Stehen kamen. Die junge Frau setzte sich lautstark zur Wehr und konnte dem Täter die Tasche wieder entreißen. Der Mann flüchtete ohne Beute in Richtung Innenstadt und bog anschließend in die Straße Am Neuen Friedhof ab. Er wird als etwa 27 bis 33 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,86 Meter groß beschrieben. Er ist von schklanker Statur, hat ein längliches Gesicht, einer schmale Nase und blaue Augen. Bekleidet war der Mann mit einem gestreiften Schal, einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose. Bei der Tat führte er ein grünes Damenfahrrad mit sich. Zeugen, insbesondere ein Autofahrer, welcher hupend auf sich aufmerksam gemacht hat, werden geben, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell