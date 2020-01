Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag ist es gegen 07:00 Uhr auf der Emsbürener Straße in Nordhorn, in Höhe der Einmündung "Dorfstraße", zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei sind, während eines Überholmanövers, zwei in entgegengesetzter Richtung fahrende Pkw seitlich miteinander kollidiert, sodass mindestens einer der Außenspiegel der Pkw beschädigt worden ist. Ein Unfallbeteiligter Pkw entfernt sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, insbesondere der überholte Fahrer eines Kleinkraftrades, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel 05921/3090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell