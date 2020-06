Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung: 62-Jähriger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bundespolizisten haben am Montagabend (29.06.2020) gegen 23:20 Uhr einen 62-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht zuvor eine 23-Jährige in einer S-Bahn der Linie S2 sexuell belästigt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 62-jährige deutsche Staatsangehörige zunächst am Bahnhof Bad Cannstatt in eine Richtung Innenstadt fahrende S-Bahn gestiegen. Kurz darauf entblößte er sich offenbar vor der 23-jährigen Reisenden und manipulierte an seinem Glied. Die erschrockene Frau forderte den Mann daraufhin lautstark auf sein Handeln zu unterlassen, was der wohnsitzlose Tatverdächtige wohl sodann auch tat. Weitere aufmerksame Fahrgäste riefen in der Folge den Polizeinotruf an und hielten den mit 1,5 Promille Alkoholisierten bis zur Übergabe an eine Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof fest. Der 62-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen rechnen. Zeugen, sowie weitere eventuelle Geschädigte, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

