Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Steinfurt (ots)

Auf der K 38 (Bergeshöveder Straße) zwischen Hörstel-Riesenbeck und Hörstel kam es am heutigen Abend gegen 22:35 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein Pkw und eine Leichtkraftrad waren an dem Unfall beteiligt. Der 16jährige Mofa-Fahrer verstarb am Unfallort. Die K38 ist zwischen der "Millionbrücke" (St.-Bernhard-Straße) und dem Kreisverkehr Bevergerner Straße (L591) gesperrt. Die Polizei, Feuerwehr und Rettungswesen sind mit starken Kräften vor Ort.

