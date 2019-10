Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch gemeldet

Emsdetten (ots)

In den Bürokomplex der Gebäude an der Friedrichstraße sind am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag (11.10.2019) unbekannte Diebe eingestiegen. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Freitagmorgen, 07.45 Uhr, schlugen die Täter die Scheibe eines Fensters ein. Anschließend durchsuchten sie die Büroräume, wobei sie zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher etwas Bargeld und einen Schlüssel. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02572/9306-4415.

