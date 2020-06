Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250620-494: Pkw überschlägt sich - Drei Verletzte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Radevormwald (ots)

Am Mittwochabend (24. Juni) fuhr ein 19-jähriger Radevormwalder mit seinem schwarzen Ford Ka auf der Straße "Zum Hofe" in Fahrtrichtung L 414. Nach eigenen Angaben kam ihm in einer Rechtskurve auf seiner Fahrspur ein Auto entgegen. Bei dem Versuch auszuweichen, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen. Der Wagen des 19-Jährigen überschlug sich und blieb schließlich auf der Seite liegen. Der Fahrer sowie seine beiden 18-jährigen Beifahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden mussten. An dem Ford entstand erheblicher Sachschaden. Eine Beschreibung des entgegenkommenden Fahrzeugs liegt derzeit nicht vor.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell