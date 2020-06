Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 25062020: Brandermittlungen dauern an

Nümbrecht (ots)

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nümbrecht am 19. Juni dauern die Brandermittlungen weiterhin an.

Gegen 15:35 Uhr war in der Wohnung eines älteren alleinlebenden Wohnungsinhabers in der vierten Etage das Feuer ausgebrochen. Das Feuer breitete sich aus und richtete erhebliche Schäden an. Das Haus musste komplett geräumt werden. Der Wohnungsinhaber befindet sich derzeit noch stationär auf einer Beobachtungsstation im Krankenhaus. Er ist derzeit noch nicht vernehmungsfähig.

Am Mittwoch (24. Juni) suchten Brandermittler und Brandsachverständige zur ersten Begutachtung gemeinsam die Örtlichkeit auf. Das Gebäude ist weiterhin nicht ohne Eigengefährdung begehbar. Für die weiteren Ermittlungen wird zunächst ein Statiker hinzugezogen. Die Brandermittler müssen dann mit schwerem Gerät das obere Geschoss Stück für Stück abtragen. Erst dann können die Ermittlungen zur Brandursache fortgesetzt werden.

