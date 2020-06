Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230620-489: Telefonbetrüger geben sich als Verwandte aus

Radevormwald (ots)

Telefonbetrüger haben am Montag (22. Juni) versucht, Senioren in Radevormwald um ihr Erspartes zu bringen. Eine 79-jährige Radevormwalderin erhielt gegen 11:30 Uhr einen Anruf von einer weiblichen Person, die sich als Verwandte ausgab. In einem sehr vertraulichen Ton erzählte sie der Seniorin von einem angeblichen Unfall und dass sie nun dringend Geld benötige. Als sich die Anruferin über ihre finanziellen Verhältnisse erkundigte, legte die 79-Jährige auf.

Gegen 15 Uhr versuchten es Anrufer mit der gleichen Masche bei einer gleichaltrigen Radevormwalderin. Auch sie ließ sich nicht täuschen und legte auf.

Glücklicherweise hatten die Betrüger in diesen beiden Fällen keinen Erfolg. Leider kommt es aber dennoch immer mal wieder vor, dass insbesondere ältere Menschen auf die Tricks reinfallen. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Freunden über die Tricks der Betrüger. Informationen finden Sie unter: https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/kriminalpraevention-30

