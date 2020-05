Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch auf Betriebsgelände - Diebe stehlen fast 50 Paletten

Korschenbroich (ots)

Bislang unbekannte Diebe durchbrachen in der Nacht zum Dienstag (12.05.) an mehreren Stellen einen Zaun, um auf das Gelände einer Firma an der "Glehner Heide" in Korschenbroich zu gelangen.

Abgesehen hatten es die Täter auf die dort gelagerten Paletten. Aufgrund der Menge an Diebesgut ist anzunehmen, dass die knapp 50 Paletten von mehreren Personen in einen geeigneten Transporter gepackt werden mussten. Ersten Erkenntnissen zufolge fand der Diebstahl in der Nacht (12.05.), zwischen 00:50 Uhr und 01:30 Uhr, statt.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat Kaarst unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

