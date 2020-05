Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebin erwischt - Sicherheitsleistung wurde fällig

Neuss (ots)

Ein Ladendetektiv überführte am späten Dienstagnachmittag (12.05.), gegen 17:50 Uhr, eine Diebin auf frischer Tat. Die 49-jährige Frau war mit kosmetischen Artikeln, diversen Schmuck- und Bekleidungsstücken, versteckt in ihrer Kleidung, erwischt worden. Als sie, ohne zu bezahlen, ein Warenhaus an der Bataverstraße in Neuss verlassen wollte, stellte sie der Zeuge zur Rede. Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdacht des Diebstahls. Da sie ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wurde zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung fällig.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell