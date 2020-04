Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Aasen

VS) Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten im Aasener Rathaus (27.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Täter sind in den frühen Morgenstunden des Montags in das Rathausgebäude in der Käppelestraße eingedrungen. Hier versuchten sie, den Geldautomaten im Vorraum mit brachialer Gewalt aufzubrechen, wobei sie den Automaten total demolierten. Ob es den Unbekannten gelang, Bargeld aus dem beschädigten Automat zu entnehmen, ist nach bisherigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Am Geldautomat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Donaueschingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet dringend um Hinweise. Personen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Rathauses gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 / 83783-0, in Verbindung zu setzen.

