Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Sachbeschädigungen durch Steinewerfer am Kreisverkehr

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Einen ordentlichen Sachschaden haben Steinewerfer am "mittleren Kreisverkehr" in Elzach verursacht. Wie es aussieht, haben noch nicht ermittelte Täter mit größeren Steinen über einen längeren Zeitraum immer wieder dort aufgestellte Verkehrsschilder beworfen. Nicht nur, dass diese beschädigt und nun ersetzt werden müssen; die zurückgelassenen Steine bedeuteten für Zweiradfahrer ein erhöhtes Unfallrisiko. Der Polizeiposten Elzach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Da der dortige Bereich stark von Fahrzeugen frequentiert wird müssten die Steinewerfer eigentlich gesehen worden sein; der genaue Tatzeitraum lässt sich leider nicht eingrenzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 07682/9091-96 in Verbindung zu setzen.

RWKI/rb

