Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 250620-493: Gegen die Leitplanke - Rollerfahrer und Sozius verletzt

Engelskirchen (ots)

Bei einer Kollision mit der Leitplanke haben sich am Mittwochnachmittag (24. Juni) ein 23-jähriger Rollerfahrer leichte und sein 32-jähriger Sozius schwere Verletzungen zugezogen.

Um 15:10 Uhr fuhr der 23-jährige Engelskirchener mit seinem roten Leichtkraftrad auf der Ostraße (L 136) in Fahrtrichtung Engelskirchen. In einer scharfen unübersichtlichen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einer Leitplanke. Bei dem Sturz zog sich der Fahrer leichte und sein 32-jähriger Sozius aus Baden-Württemberg schwere Verletzungen zu. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort, wurden beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass die Sitzbank des Leichtkraftrades nur lose auflag und nicht fest verschraubt war. Die HU war bereits seit etwa neun Monaten abgelaufen.

