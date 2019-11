Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Einbrüche in Vereinsheime und Gaststätten

Karlsruhe (ots)

In den Gemeinden Oberhausen und Rheinhausen kam es am vergangen Wochenende zu Einbrüchen in Gasstätten und Vereinsheimen. Dabei verursachten die Täter teilweise erheblichen Sachschaden. Gleich zweimal scheiterten unbekannte Täter Freitag-, sowie Samstagnacht an den gut gesicherten Türen eines Vereinsheims in der Straße "Im Bruch" in Oberhausen-Rheinhausen. Die Täter hatten in beiden Nächten versucht ein Kühlhaus sowie eine zum Vereinsheim gehörende Gaststätte zu öffnen. Beide Versuche schlugen fehl. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

In der Nacht zum Sonntag hingegen öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam den Rollladen sowie das Fenster einer Gaststätte in der Jahnstraße und gelangten hierdurch ins Innere des Gebäudes. Dort entwendeten sie verschiedene Elektrogeräte, erhebliche Mengen unterschiedlicher Nahrungsmittel, sowie Bargeld und Zigaretten. Der Wert der entwendeten Gegenstände kann bislang nicht beziffert werden. Vermutlich waren die Täter vom Parkplatz her mit einem größeren Fahrzeug an die Gaststätte herangefahren. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Nummer 07256 93290 beim Polizeirevier Philippsburg zu melden.

