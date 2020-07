Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch gemeldet

Greven (ots)

In einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Johanningstraße haben sich Einbrecher aufgehalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schilderungen zufolge war die Wohnung am Dienstagmittag, um 12.30 Uhr, verlassen worden. Als die Wohnung dann am Donnerstagmittag (09.07.2020) wieder betreten wurde, ist sofort festgestellt worden, dass etwas nicht stimmte. Unbekannte Täter hatten verschiedene Zimmer betreten und Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Ob sie außer Bargeld weiteres Diebesgut mitgenommen haben, wird noch geprüft. Die Polizei sucht Zeugen, die Bereich der Johanningstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell