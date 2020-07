Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeug beschädigt

Ibbenbüren (ots)

Am Schwarzen Weg ist am Mittwoch (08.07.2020) ein PKW beschädigt worden. Der Seat war am Mittag gegen 13.30 Uhr dort abgestellt worden. Um 21.45 Uhr bemerkte der Fahrer, dass unbekannte Täter eine Scheibe an der Beifahrerseite zertrümmert hatten. Aus dem Wagen sind keine Gegenstände gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell