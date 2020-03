Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Scheibe eingeworfen

Nach dem Hinweis eines Zeugen konnte ein junger Mann nach der Tat festgenommen werden.

Ulm (ots)

Gegen 22.30 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Gebäudes in der Nähe des Tatortes lautes Klirren in ihrer Nachbarschaft. Als sie aus dem Fenster sah, bemerkte sie einen jungen Mann, der von der Neuen Straße in Richtung Bismarckring wegrannte. Nichts Gutes ahnend verständigte sie über Notruf die Polizei und teilte die Fluchtrichtung und die Beschreibung des Täters mit. Einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte gelang es aufgrund der Zeugenangaben einen Mann im Bereich des Blaubeurer-Tor-Ringes festzunehmen. Bei dem Täter handelt es sich um keinen Unbekannten. Er hatte schon mehrfach mit der Polizei zu tun. Bei der Überprüfung am beschriebenen Tatort stellten die Beamten fest, dass der 20jähre mehrere Versuche unternommen hatte, um eine Scheibe zum Bersten zu bringen. Er hatte gleich mehrfach Pflastersteine auf verschiedene Scheiben geworfen. Warum der Mann sich ausgerechnet diese Scheiben ausgesucht hat, muss noch ermittelt werden. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0548585)

