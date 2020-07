Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Automat aufgebrochen

Lengerich (ots)

An der Bahnhofstraße haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Ein Zeuge hatte am Mittwochvormittag die Beschädigungen an dem Gerät bemerkt. Den Tätern war es gelungen, die Metallverkleidung aufzuhebeln und den Einschubschacht zu entnehmen. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Der Schaden an dem Gerät beträgt einige Hundert Euro. Es konnte mitgeteilt werden, dass an dem Automaten am späten Dienstagabend um 23.00 Uhr noch alles in Ordnung war. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell