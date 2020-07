Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Nachtrag zum Verkehrsunfall

Rheine (ots)

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Rheine war Mittwochnachmittag (08.07.2020), gegen 16.05 Uhr, auf der Bundesstraße 70 in Richtung Steinfurt unterwegs. An der Unfallstelle geriet er mit seinem PKW auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo er mit dem Auto eines 32-jährigen Mannes aus Hopsten zusammenstieß. Nach der Kollision prallte der Wagen des 32-Jährigen gegen die Schutzplanke. Bei dem Unfall erlitten der 24-jährige Fahrer und sein 30-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Der 32-jährige Hopstener wurde schwer verletzt. Alle drei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die B 70 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Lingen gesperrt.

