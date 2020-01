POL-FR: Gottenheim - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Polizeipräsidium Freiburg

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Gottenheim - Am Mittwoch, 15. Januar 2020, wurde gegen 09:40 Uhr eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Gottenheim nicht unerheblich verletzt. Ein Pkw-Fahrer wollte in der Hauptstraße von einem Parkplatz rückwärts ausparken und übersah die Fußgängerin, die gerade im Begriff war, die Fahrbahn zu überqueren. Die Frau wurde durch einen Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Wie sich später herausstellte, erlitt sie Frakturen an der Hand und im Schulterbereich.

