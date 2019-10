Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Hund angefahren

Offenburg (ots)

Ein weiß-grau gefleckter Hund wurde am Dienstagmorgen gegen 10:30 Uhr in der Wilhelmstraße in Höhe des technischen Rathauses von einem VW Golf erfasst. Der Hund lief anschließend weiter. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 200 Euro. Hinweise zum Verbleib des Hundes beziehungsweise zum Hundehalter erbittet die Polizei Offenburg unter Telefon, 0781 21-2200.

