Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wem gehört das Mountainbike?

Bild-Infos

Download

Tostedt (ots)

Bereits am 18.05.2019, gegen 00.30 Uhr, kam es am Bahnhof in Tostedt zu einem Fahrraddiebstahl, bei dem ein 24-jähriger Mann als Beschuldigter ermittelt werden konnte. Der Dieb war einer Zeugin aufgefallen, als er sich kurz nach Mitternacht am Fahrradstand des Bahnhofes umsah und dann ein abgeschlossenes Fahrrad aus dem Ständer nahm und davontrug. Die Zeugin alarmierte die Polizei.

Wenig später konnten Beamte den Mann in der Nähe des Bahnhofes antreffen. Das abgeschlossene Fahrrad trug er noch immer bei sich. Da der Tourist dafür keine plausible Erklärung liefern konnte, wurde das Fahrrad sichergestellt. Gegen den 24-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls ein.

Die Polizei sucht immer noch den Eigentümer des Rades. Bislang hat niemand den Verlust angezeigt.

Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Rainbow, Typ AT 350 S in silber/gelb.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 28000.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell