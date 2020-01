Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Böse Überraschung - Mann übernachtet im Bauwagen eines Waldkindergartens

Freiburg (ots)

Eine böse Überraschung erlebten die Kinder und Erzieherinnen eines Waldkindergartens am Mittwochmorgen, 15.01.2020, in WT-Waldshut, als sie gegen 07:45 Uhr zu ihrem Bauwagen kamen. Darin war ein Mann. Widerstandslos ließ sich der 37-jährige von der verständigten Polizei festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte dieser in der Nacht eine Scheibe am Bauwagen eingeschlagen und darin genächtigt. Gestohlen hatte er nichts. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet.

