Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Zwischenstopp mit Folgen - Fahrer muss zur Blutprobe

Freiburg (ots)

Einen Zwischenstopp mit Folgen hat ein Autofahrer am Mittwochnachmittag, 15.01.2020, an der Straße zwischen Högschür und Oberwihl eingelegt. Denn sein Auto war einer Polizeistreife in einem Feldweg stehend gegen 15:15 Uhr aufgefallen. Bereits beim Herantreten ans Auto konnte deutlicher "Grasgeruch" von den Polizeibeamten wahrgenommen werden. Der 65 Jahre alte mutmaßliche Fahrer gab auch gleich zu, gerade einen Joint geraucht zu haben. Zwei weitere fertig gedrehte Joints und ein bisschen Marihuana hatte er noch dabei. Neben einem positiven Drogentest ergab eine Alkoholüberprüfung knapp 0,9 Promille. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

