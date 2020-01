Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrerin kommt auf glatter Straße von der Fahrbahn ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine Autofahrerin ist am Mittwochabend, 15.01.2020, auf dem Verbindungsweg zwischen Horheim und Untermettingen bei Glätte von der Straße abgekommen und wurde schwer verletzt. Gegen 22:00 Uhr hatte die 19-jährige in einer Kurve auf einem abschüssigen Streckenabschnitt die Kontrolle über ihren Opel verloren. Sie war auf eine glatte Fläche geraten. Der Opel kollidierte mit einem Gebüsch und wurde massiv beschädigt. Die Fahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Opel liegt bei rund 2000 Euro.

