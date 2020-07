Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfall am Mittwoch

Altenberge (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Borghorster Straße/Boakenstiege/Laerstraße ist am Mittwochmorgen (08.07.2020) ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den 24-jährigen Münsteraner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 05.40 Uhr wollte ein 60-jähriger Autofahrer aus Altenberge in den Kreisel einfahren, wo zu dem Zeitpunkt der Radfahrer Radweg befuhr. Bei der Kollision stürzte der 24-Jährige auf die Fahrbahn. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Bei einer Inaugenscheinnahme des PKWs war daran kein Schaden sichtbar.

