Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Ibbenbüren (ots)

Auf der Westfalenstraße ist am späten Dienstagabend (07.07.2020) eine Pedelec-Fahrerin verunglückt. Die 60-jährige Frau aus Ibbenbüren war gegen 22.50 Uhr aus bisher unbekannten Gründen gestürzt. In einer Kurve verlor sie offenbar die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

