Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall/Flucht

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (06.07.2020), in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 19.30 Uhr, ist an der Groner Allee 38 ein geparkter Toyota Yaris angefahren worden. Der PKW wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug stand in einem Wendehammer, in der Nähe einer Baustelle. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

