Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung

Ibbenbüren (ots)

An der Eichendorffstraße sind am vergangenen Wochenende drei Fahrzeuge beschädigt worden. Unbekannte Personen ritzten mit einem offensichtlich spitzen Gegenstand Kratzer in den Lack der Transporter bzw. des PKWs. Die Unbekannten müssen in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag (05.07.2020) dort unterwegs gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können Telefon 05451/591-4315.

