Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Trunkenheitsfahrten/BTM-Fahrten

Rheine (ots)

Am vergangenen Wochenende sind im Stadtgebiet zahlreiche Autofahrer aufgefallen, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen. In acht Fällen wurden Autofahrern Blutproben entnommen, da sich bei den von der Polizei Rheine diesbezüglich durchgeführten Kontrollen entsprechende Verdachtsmomente ergeben hatten. Am Freitagabend fielen ein Autofahrer aus Lotte und am Samstagabend ein Rheinenser auf. Sechs weitere Autofahrer aus Rheine wurden am Sonntagabend bzw. in der Nacht zum Montag festgestellt. Zudem sind bei der Polizei am Freitag- und am Samstagabend je ein Verkehrsunfall registriert worden, bei denen den Fahrern Blutproben entnommen wurden. Auch hier soll festgestellt werden, ob und in welchem Maße sie unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln standen. Dazu die Polizei: Wer unter der Einwirkung von Alkohol oder anderer berauschender Mittel, wie Drogen, im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, gefährdet sich und andere. Diese Kontrollen wird die Polizei in Rheine auch zukünftig konsequent durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell