Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Einbruch Oststraße

Hörstel (ots)

An der Oststraße waren am Montagabend (06.07.2020) Einbrecher am Werk. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Der Tatzeitraum kann zwischen 17.15 Uhr und 18.50 Uhr eingegrenzt werden. Der oder die Täter machten sich zunächst an verschiedenen Türen zu schaffen. Es gelang ihnen aber nicht, diese zu öffnen. Schließlich hebelten sie ein Fenster auf, stiegen ins Gebäude und sahen sich in allen Räumen nach Wertgegenständen um. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe dabei Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell