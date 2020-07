Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Borghorst, Verkehrsunfall/Geschädigter gesucht

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (02.07.2020), gegen 09.00 Uhr, wurde in Steinfurt-Borghorst ein geparkter Pkw bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz Kroosgang, in Höhe der Sparkasse. Der Unfallverursacher hat sich auf der Polizeiwache Steinfurt gemeldet, konnte aber weder an das Kennzeichen noch die Farbe des beschädigten Fahrzeuges angeben. Das beschädigte Fahrzeug muss in einer Höhe von circa 70 cm einen deutlichen Schaden aufweisen. Der Geschädigte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Steinfurt zu melden, Telefon 02551-15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell