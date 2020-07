Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruchsdelikte

Westerkappeln (ots)

In der Nacht zum Samstag (04.07.2020) waren an der Osnabrücker Straße und der Kreuzstraße Einbrecher unterwegs. An der Kreuzstraße zertrümmerten sie an einem Friseursalon den Glaseinsatz der Eingangstür und verschafften sich dann Zutritt. In den Geschäftsräumen suchten sie nach Wertgegenständen. Schließlich nahmen sie etwas Bargeld aus der Geschäftskasse mit. Ebenfalls in der Nacht zum Samstag, um 01.40 Uhr, wollten Unbekannte in einen Imbiss an der Osnabrücker Straße einsteigen. Auch hier schlugen sie gegen die Scheibe der Zugangstür. Hier gelangten sie aber nicht in das Ladenlokal. Der Schaden wird mit 300 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

