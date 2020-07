Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl am Samstag

Lengerich (ots)

Ein dreister Diebstahl ist am Samstag (04.07.2020) an der Bahnhofstraße verübt worden. Ein älterer Herr war gegen 16.00 Uhr augenscheinlich auch aufgrund seines genossenen Alkohols zu Fall gekommen. Sofort kamen ihm Passanten zu Hilfe und betreuten ihn bis zum Eintreffen des Rettungswagens. In einem "günstigen Moment" nahm ein etwa 30 Jahre alter Mann den Rucksack der Person an sich und entfernte sich damit. Es handelte sich um einen schlanken, dunkel gekleideten Mann, der gebrochenes Deutsch sprach. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

