Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Einbrecher bemerkt

Horstmar (ots)

In der Nacht zum Sonntag (05.07.2020), um 01.35 Uhr, sind Bewohner eines Hauses in der Alst durch ungewöhnliche Geräusche aufgeweckt worden. Als sie das Licht einschalteten, hörten sie auf der Terrasse noch Stimmen. Danach war zu hören, dass die Unbekannten wegliefen. Wie sich herausstellte, hatten sich diese an einem Terrassenfenster zu schaffen gemacht. Es waren mehrere Hebelspuren zu erkennen. Zudem war die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Außenbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, besonders im Bereich zwischen den Landstraßen 550 der Verbindung Burgsteinfurt/Laer und der L 580 der Verbindung Horstmar Burgsteinfurt. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

