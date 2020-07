Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbruch Bilk

Wettringen (ots)

Nach einem Einbruch auf einem Hof in Bilk hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Da die Täter scheinbar gestört wurden, ist es für die Beamten wichtig, ob in dem Außenbereich verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen wurden. Die Einbrecher hatten sich am Samstag, in dem relativ kurzen Zeitraum zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr, dort aufgehalten. Nachdem sie eine Terrassentür aufgebrochen hatten, suchten sie in verschiedenen Räumen nach Wertgegenständen. Es war ihnen gelungen, eine Kamera zu entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

