Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spendenzaun und Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Den sogenannten Spendenzaun und ein Fahrzeug eines Hilfsdienstes haben Unbekannte am Mittwoch in der Friedenstraße beschädigt. Vandalen rissen Plakate vom Zaun oder beschädigten sie. Sie warfen die Aushänge in einen Vorgarten. Außerdem zerkratzen sie ein Auto des Hilfsdienstes. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wem sind am Mittwochvormittag Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell