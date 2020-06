Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Frühjahrsputz geht Autoscheibe zu Bruch

Kaiserslautern (ots)

Auf ungewöhnliche Art ist es am Donnerstagmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu einer Sachbeschädigung gekommen: Durch den Frühjahrsputz eines Anwohners ging eine Autoscheibe zu Bruch.

Der 25-jährige Anwohner wollte sein Dachfenster putzen und steckte einen Holzstiel in die geöffnete Luke, um das Fenster offen zu halten. Allerdings kam ihm ein Windstoß in die Quere - der Holzstiel löste sich und das Fenster schlug zu. Dummerweise fiel das Holzstück nach außen, so dass es über das Dach "kullerte" und etliche Meter in die Tiefe stürzte, wo es auf der Heckscheibe eines geparkten Autos einschlug. Die Scheibe des BMW zersplitterte dadurch komplett. Geschätzter Sachschaden: mehrere hundert Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Weil der 25-Jährige nicht wusste, wem das Fahrzeug gehört und er den Besitzer nicht ausfindig machen konnte, meldete er sein "Missgeschick" der Polizei. Der Halter des Wagens konnte ermittelt werden, so dass die beiden Männer für die weitere Abwicklung des Schadens die Personalien austauschen konnten. |cri

