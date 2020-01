Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Schwer verletzter Fußgänger (75) im Krankenhaus verstorben

Bochum (ots)

In der vergangenen Woche, am 21. Januar, ist an der Schattbachstraße 79 in Höhe des Wertstoffhofes in Bochum ein 75-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Wir berichteten über diesen Vorfall unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4499026

Der schwer verletzte Bochumer ist am 23. Januar im Krankenhaus verstorben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand deutet das tragische Geschehen auf einen Verkehrsunfall hin. Ein Zeuge hatte sich nach der Veröffentlichung beim Bochumer Verkehrskommissariat gemeldet.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell