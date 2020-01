Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Gaststätteneinbruch in Hofstede - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in einer Bochumer Gaststätte. Die Beute: Geld und Zigaretten.

In der Nacht vom 24. (20.30 Uhr) auf den 25. Januar (8.20 Uhr) gelangten Kriminelle durch Aufhebeln einer Hintertür in die an der Herner Straße 272 gelegene Gaststätte. In den Räumlichkeiten brachen sie gewaltsam drei Zigarettenautomaten auf und stahlen das darin befindliche Geld sowie den Tabak. Zudem nahmen sie Bargeld aus einem Trinkglas. Mit der Beute flüchteten die Unbekannten von der Tatörtlichkeit.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, möge sich bitte beim Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit bei der Kriminalwache (-4441) melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell