Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 10.05.2019: Undurchsichtiger Vorfall in der Weststadt: Wer kann Hinweise geben?

Gießen (ots)

Das war schon merkwürdig, was zwei Zeuginnen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Krofdorfer Straße in Gießen gestern Abend passierte und einen nicht unerheblichen Polizeieinsatz auslöste.

Ein den Frauen unbekannter Mann sprach sie aus seinem Auto heraus an und fragte nach einer Zigarette. Bei näherer Betrachtung des Mannes fallen den Frauen die blutverschmierte Kleidung und die erheblichen Schnittverletzungen im Gesicht des 34-jährigen Gießeners auf. Die Person teilt den Zeuginnen dann mit, eineinhalb Stunden zuvor auf eben diesem Parkplatz von einem mit einem Messer bewaffneten Täter angegriffen worden zu sein.

Nach dem Anruf der Zeuginnen wurde mehrere Streifenwagen in den Bereich entsandt. Der verletzte 34 - jährige Gießener wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen ergaben, dass der Verletzte offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss stand und wenig Hinweise zur Tat und zum Tatablauf geben konnte. Möglicherweise wurde er am Donnerstagabend auf dem Parkplatz in der Krofdorfer Straße von einem Unbekannten angegriffen und mit einem Messer angegriffen.

Die Dankbarkeit des verletzten 34 - Jährigen über die schnell geleistete ärztliche Hilfe hielt sich allerdings in Grenzen: er vergriff sich an der Notfall-Medikamententasche des behandelnden Facharztes! Der Diebstahl konnte noch in der Klinik aufgeklärt werden. Die Ermittlungsansätze zum gesamten Sachverhalt sind jedoch noch sehr dürftig.

Daher unsere Frage: Wer hat gestern Abend zwischen 17:00 und 20:00 Uhr etwas Ungewöhnliches auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Krofdorfer Straße beobachten können, was zur oben beschriebenen Tat passen könnte? Hat jemand eine weitere Person oder sogar einen Angriff auf eine andere Person beobachten können?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641-7006-3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell