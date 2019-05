Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 09.05.2019: Enkeltrick scheitert im letzten Moment+++Brandlegung auf Schulgelände+++Wildwestszenen auf B 429

Gießen (ots)

Gießen: Enkeltrick scheitert im letzten Moment

Fast um 16.000 Euro wurde ein 85 - Jähriger aus Gießen am Mittwochmorgen erleichtert. Die Täter hatten sich bei dem Mann telefonisch gemeldet und sich als Enkel ausgegeben. Wie in anderen Fällen auch, schilderte der angebliche Enkel die typische Notlage und bat um 40.000 Euro. Der Gießener teilte daraufhin mit, dass er "nur" Ersparnisse" von 16.000 Euro habe. Er wurde dann von dem Betrüger angewiesen, das Geld in eine Tüte zu legen und in einer Bücherei in Gießen zu hinterlegen. In der Bücherei konnte man mit der Person, bei der der Gießener das Geld hinterlegen sollte, nichts anfangen. Anschließend fragte der 85 - Jähriger bei seinem richtigen Enkel nochmals nach. Dabei flog der Betrug auf. Die Polizei wurde eingeschaltet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Brandlegung auf Schulgelände

In der Reichenberger Straße haben Unbekannte am Mittwoch, gegen 19.15 Uhr, gezündelt. Die Täter hatten auf einem Schulhof einen Mülleimer angezündet. Dadurch brannte auch das nebenstehende Toilettenhäuschen ab. Auch ein Zaun wurde beschädigt. Durch die Brandstiftung entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Heuchelheim: Wildwestszenen auf der B 429

Auf der B 429 zwischen Heuchelheim und Wettenberg kam es am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, offenbar mehrfach zu sehr gefährlichen Fahrmanövern eines 29 - Jährigen Autofahrers. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes war zur fraglichen Zeit in Richtung Wettenberg unterwegs und fuhr auf den PKW eines 28 - Jährigen offenbar zunächst dicht auf. Anschließend gefährdete er durch dichtes Nebeneinander- und Schlangenlinienfahren vermutlich auch andere entgegenkommende Autofahrer. An der Ampel am Umspannwerk setzte er sich mit seinem PKW vor das Auto des 28 - Jährigen. Ein weiteres Auto setzte sich dann noch hinter den PKW des 28 - Jährigen. Beide Autofahrer stiegen dann aus und schlugen gegen die Türen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Fahrmanövern des Mercedesfahrers geben können. Möglicherweise wurden auch andere Fahrer gefährdet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mehrere PKW zerstört

In der Rödgener Straße hat ein 24 - Jähriger am Mittwoch, gegen 22.45 Uhr, offenbar mehrere PKW beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Asylbewerber aus Afghanistan. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Schwenkgrill entwendet

Im Schützenweg haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Schwenkgrill im Wert von 500 Euro entwendet. Der Grill stand auf dem Gelände eines Einkaufszentrums. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Unfallmeldungen:

Gießen/A485: Gegen Leitplanken gefahren

Einen Leichtverletzten und 11.000 Euro Schaden hinterließ Mittwochabend (08. Mai) ein Unfall auf der Autobahn 485 zwischen Wieseck und dem Autobahnkreuz Gießen-Nord. Eine 52-jährige Frau aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf war mit ihrem Subaru Forester auf der linken Fahrspur Richtung Marburg unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Sie stieß zunächst gegen die Mittelleitplanke, schleuderte nach rechts gegen die Außenleitplanke und kam quer zur Fahrbahn auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Gießen: Radfahrer nach Unfall leichtverletzt

Ein 18-jähriger Radfahrer Gießen hat sich nach einem Unfall am Dienstagnachmittag im Sandkauter Weg leichtverletzt. Der Sportrad-Fahrer war von der Bänninger Straße in Richtung Ernst Leitz-Straße unterwegs. Im Kreisverkehr kam es kann zum Zusammenstoß mit einem Golf, dessen 42-jähriger Fahrer vom Sandkauter Weg in den Kreisverkehr einbog. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht an der Hand und am Ellbogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Hungen: Hyundai beschädigt

Trotz Schaden von etwa 4000 Euro fuhr ein Verursacher nach einem Unfall von Mittwochmittag auf dem Rewe-Parkplatz einfach weiter. Offenbar touchierte er bei einem Parkmanöver zwischen 11.30 und 12.30 Uhr die rechte Fahrzeugseite des blauen Hyndai Kona und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Unfallflucht in der Steinstraße

In der Steinstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Kotflügel eines geparkten grauen Volkswagens. Der Golf stand dort zwischen 15.00 Uhr am Montag (06. Mai) und 11.00 Uhr am Dienstag (07. Mai) und hat einen Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Dunkles Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Vorbeifahren am Mittwochnachmittag (08. Mai) gegen 17.30 Uhr den Außenspiegel eines im Alten-Busecker Weg geparkten schwarzen Nissan Micra. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem dunklen Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Abbiegen BMW touchiert und geflüchtet

Einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro beklagt die Fahrerin eines BMW nach einer Unfallflucht am Dienstagvormittag in der Gießener Straße. Die BMW-Fahrerin musste verkehrsbedingt im Kreuzungsbereich zur Ludwig-Rinn-Straße warten. Ein nachfolgender Verkehrsteilnehmer bog dort links in Richtung des Gewerbegebietes ab. Dabei touchierte der Unbekannte den hinteren Stoßfänger des BMW. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich zwischen 09.00 und 09.15 Uhr. Die Polizei sucht nach einem gelben Fahrzeug. Auf der Fahrzeugfront befindet sich ein blauer Aufkleber mit Schriftzug. Es könnte sich um ein größeres Fahrzeug mit Ladefläche handeln. Der Fahrer ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und trägt kurze dunkle Haare. Seine Statur ist schmal und er trug ein T-Shirt in dunkler Farbe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

