POL-BO: Herne

Zeugen nach Einbruch ins Haus gesucht

Herne (ots)

Am Samstagabend (25. Januar) ist es in Wanne zu einem Einbruch gekommen. Die Täter erbeuteten Schmuck und entkamen unerkannt von der Örtlichkeit.

Zwischen 17.50 und 20.15 Uhr verschafften sich die Kriminellen Zutritt in ein Haus an der Hammerschmidtstraße. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Schlafzimmer und entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand mehrere Schmuckstücke. Über die Terrassentür flüchteten die Unbekannten.

Wer hat zwischen der Karlstraße und der Deutschen Straße verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

