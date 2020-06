Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei stellt Waffen sicher

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei Kaiserslautern ging Mitte Mai einem Hinweis nach, wonach ein 54-Jähriger unerlaubt im Besitz von Schusswaffen sein soll. Nachdem sich der Verdacht erhärtete durchsuchten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei am Donnerstag das Anwesen des Verdächtigen und auf einem Campingplatz dessen Wohnwagen. Das Amtsgericht Kaiserslautern ordnete die Durchsuchungen an. Die Beamte fanden im Wohnwagen des Verdächtigen eine scharfe Pistole, ein Kleinkalibergewehr und Munition. Die Waffen und Patronen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an. Der 54-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Er macht von seinem Schweigerecht Gebrauch. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell